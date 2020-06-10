CHP'li Özgür Özel: Bir milletvekilinin şiddete başvurması utanç verici

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti ile MHP'nin, Meclis'i 48 gün boyunca tatilde tuttuğunu öne süren Özel, Meclis'in geçen hafta, bir darbeyle çalışmalarına başladığını savundu. CHP ve HDP'li üç milletvekilin üyeliklerinin düşürülmesine değinen Özel, "Halkın bu Meclis'e gönderdiği 3 milletvekilinin, anayasaya aykırı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle çelişir bir şekilde milletvekilliği görevleri sonlandırıldı. Şentop, daha önce Komisyon Başkanı sıfatıyla yeniden seçilen bir milletvekilinin dokunulmazlık hakkını da yeniden kazandığını söylüyordu. Bu konuda kendisiyle görüşen AK Partili milletvekiline de görüşünün halen aynı olduğunu söylediğini biliyoruz. Ama kendi görüşüne rağmen, yürüyen mahkeme kararını saray talimatıyla okutmaktan da geri durmadı." diye konuştu. TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, daha önce "İçtüzüğün verdiği her imkanı kullanacağız ama anayasayı çiğneyenlere, milletin seçtiği vekile darbe yapanlara karşı sessiz kalmayız." dediklerini söyledi.

"BANKA KUYRUĞUNDA YAŞANSA..." Genel Kurul'da dünkü Sayıştay üye seçimlerine işaret eden Özel, "Sayıştay gibi bir kuruma üye seçimi sürecinde bırakın karşılıklı istişareyi, en doğru isimlerin belirlenmesine ilişkin çabaları, iktidarın büyük ortağı ile onun muhtaç olduğu küçük ortağının çeşitli pazarlıkları, kendilerine yakın olan üyeleri seçtirme temasları dışında bir şey olmadı." diye konuştu. Sayıştay seçimlerinin normal şartlarda 45 dakika sürdüğünü ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Sayıştay'a yandaş seçmek için sosyal mesafeyi unutarak birbirlerini ezdi. Böyle bir durum banka kuyruğunda yaşansa Sağlık Bakanı alıp bunu sosyal medya hesabından paylaşacaktı. CHP milletvekilleri ise oy vermek için sosyal mesafenin nasıl olmasını gösterdi. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde oy kullandık. Kabine giren arkadaşlarımız da kabinde 'Enis Berberoğlu niye yok?' diye düşündüler. 'Enis Berberoğlu olsaydı bu pusulaya baksaydı ne düşünürdü?' diye düşündüler. 'Talimatla yargının kararını niye okuttu' diye düşündüler. Kimi 5, kimi 10 dakika düşündü, oylama 4 saat sürdü. AK Parti ve MHP'li arkadaşlar da bundan sıkılmışlar."