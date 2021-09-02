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CHP'li Özgür Özel'den cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken sözler

02.09.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların belli olana kadar partililerinin birer aday gibi çalışmasını isteyen Özgür Özel, "Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz" dedi.

CHP'li Özgür Özel'den cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken sözler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da partisinin Antakya ilçe örgütünün düzenlediği birlik beraberlik ve dayanışma yemeğine katıldı. Özel, bir restoranda düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, partisinin kapısının, içinde Atatürk sevgisi, vatana, millete, bayrağa bağlılığı olan herkese açık olduğunu söyledi.

Parti içinde herhangi bir çelişki ve tartışma yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti;

"Bundan sonra yapılacak ilk seçimlere kadar, biz iktidarı devralıp Türkiye'de yüzler gülene kadar baba evinde çıt çıkmaması lazım. Bu sözü hepimize, en yeni üyemizden en kıdemlimize kadar, en üst makamında olandan hiçbir görevi olmayana kadar hepimize söylüyorum. Çünkü Atatürk bizden, bu ülkenin kurucu babaları, kurucu kadroları bizden Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyeti yeniden kurtarmamızı, Cumhuriyeti kurtardıktan sonra yeniden Türkiye'yi çağdaş, hukuk devleti, Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak bir noktaya getirmemizi bekliyorlar. Bu ağır görevi üstlenmeye varsak biz de sizinle birlikteyiz."

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Özel, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını sürecinde herkesin maske, mesafe, temizlik ve aşı konusuna önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhuriyet Halk Partililerin bilime inandığını ifade eden Özel, "Bilim bu salgının maske, mesafe temizlikle uzak durulmasını ancak o mikrop gelip bulaştıracaksa bünyeye aşı olunarak korunmasını söylüyor. Ben, 80 yaşında babam, 20 yaşında kızım aşılarımızı vurulduk. Sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum ki aşı sırası gelen, olsun. Birinci, ikinci, üçüncü aşıları doktorunuzun söylediği günde, sistemin verdiği yerde yaptırın. Bu hastalıkta can kaybetmeyelim."dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların belli olana kadar partililerinin birer aday gibi çalışmasını isteyen Özgür Özel, "Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz, ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş ama bu seçimi sen kazanabilirsin, eğer sen kazanırsan biz kazanırız. Adayımız çıkana kadar her biriniz yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkarsanız, her gün o bir oyun peşine düşerseniz bu seçimi bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı kazanacak, size söz veriyorum." diye konuştu.

Programa CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal, İsmet Tokdemir, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve partililer katıldı.

(AA)

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