CHP'li Özgür Özel'den 'HDP ile ittifak olacak mı?' sorusuna flaş yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CAYDIRICILIĞI MUTLAKA SAĞLAMALIYIZ"

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırmasına değerlendiren Özel, "Bugünlerde aslında ilk günlerde sağlık kapasitesi çok yıpranmamışken, çok dolmamışken sağlık çalışanlarının yorgunlukları daha az, motivasyonları daha yüksekken örnek ve ciddi bir toplumsal destek verilmişti. Toplumumuzun tüm kesimleri sağlık çalışanlarına destek vermek için yarış halindeydiler. Siyasetçilerin ağzından bal damlıyordu. Haklarının ödenemeyeceği ifade ediliyordu. Zaman ilerledi çok yoruldular ve çok yıprandılar. Türkiye'de sağlık çalışanlarına karşı bu destek vatandaşın nezdinde artarak büyük bir hayranlıkla ve minnetle sürerken ne olduysa oldu sağlık bürokrasisi ve özellikle siyaset, siyasi liderlerin bu konudaki tavırlarında başkalaşım ortaya çıkmaya başladı. Her gün yeni bir sağlık çalışanına şiddet vakasıyla irkiliyoruz" dedi.

Özgür Özel, "Dün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananları da hepimiz sosyal medyadan korkarak ve bir sonraki adım ne olacak, o kapı açılırsa ne olacak, o kapının önünde neler oluyor kaygılarıyla izledik. Sağlık çalışanlarına karşı şiddeti ve bunun önlenememesini bazı uyarılarımızı hatırlayarak not etmekte fayda var. Pandemi sürecinde Türk Tabipleri Birliği'nin ilk açıklaması sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın oldu. Çünkü çok daha zor günler bizi bekliyor. Yoğun bakımlar ve hastaneler dolduğunda hekimlerin hasta seçmek durumunda kalacakları, tıbbi fayda açısından hangi hastaya daha çok yoğun bakım lazımsa bunu seçmek zorunda kalacakları bir süreçte hekime karşı şiddette caydırıcılığın önemine vurgu yapmışlar. Bunun büyük bir moral sağlayacağını söylemişlerdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin arzu ettiği kanun teklifinin birebir aynısını meclise vermiştik. Çok sayıda siyasi parti olumlu görüş bildirmişti. Ardından Adalet ve Kalkınma Parti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da talebi doğrultusunda sağlıkta şiddet yasasını çıkaralım demişlerdi. Bir maddelik bir şey. Türk Tabipler Birliği'nin talebinden çok uzak, adeta dağa fare doğurtan ve istiyorlardı. Dostlar alışverişte görsün diye bir madde getirdiler. Olmaz, eksik dedik. Sağlık Bakanı'nın da memnuniyetsiz olduğunu, TTB'nin de beklentisini karşılamadığını söyledik ama dinletemedik. O günden bugüne yaşananlar gösteriyor ki TTB haklıymış ve talep haklıymış. Şiddet devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra doğru bir düzenlemenin yapılması şarttır. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere bir çağrıda daha bulunuyoruz. Siyasiler burnunun dikine iş yapmamalıdır. Sendikaların, sağlık çalışanlarının istediği düzenlemeyi yapmalı. Caydırıcılığı mutlaka sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.