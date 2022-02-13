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CHP'li Özgür Özel'den Millet İttfakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken sözler! "Partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek"

13.02.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Millet İttifakı'nın adayının tarafsız olacağını belirterek, "O sıfatı kazanan kişinin partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek. Kimseyi şeytanlaştırmayacak, aksine kucaklaştıracak, kardeşleştirecek ve kendinden çok ötekinin hakkını savunacak" dedi. İşte Millet İttifakı'nın toplantısı sonrası dikkat çeken o sözler!

CHP'li Özgür Özel'den Millet İttfakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken sözler! "Partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek"

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaretler ve partisinin Dostluk ve Dayanışma toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayda partili katıldı. Burada partililerine seslenen Özgür Özel, Millet İttifakı'nın toplantısı hakkında, "O toplantının kamuoyuna verdiği mesaj şudur. 'Demokrasiye dönüşte, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve tek adam rejimin sonlandırılmasında tam mutabakata varılmıştır' hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tarafsız olacağını söyleyen Özel, "O sıfatı kazanan kişinin partisi olmayacak, toplumu bölmeyecek. Kimseyi şeytanlaştırmayacak, aksine kucaklaştıracak, kardeşleştirecek ve kendinden çok ötekinin hakkını savunacak" diye konuştu.

'ADAYIMIZI ANKETLER GÖSTERECEK'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yıldır mecliste vekaletini yürüttüğünü söyleyen Özel, "Yerine imza atıyorum, yerine söz veriyorum. Ancak şunu bilin ki genel başkanın kendi yaklaşımıdır. Genel başkan 'aday olmak için bütün ittifak ortaklarının tamamının tam mutabakatı varsa onur duyarım' diyor. Ayrıca 'bizim göstereceğimiz adayın kaybetme lüksü yoktur' diyor. Bunun için bütün anketler en doğru ölçümler ve en hassas çalışmalar hangi adayı gösteriyorsa adayımız o olacak. Ama herkes emin olsun ki Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı olacak " ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anısına Özgür Özel'e Sivas hatırası ahşap Kangal köpeği minyatür hediye edildi.

(DHA)

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