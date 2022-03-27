CHP'li Özgür Özel'den Seçim Kanunu çıkışı: Memlekete fayda getirmeyeceği açıktır

CHP Grup Başkanvekili Özel, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de yoğun bir hafta yaşanacağını belirterek, Genel Kurul'da seçim kanunlarında değişiklik öngören kanunu teklifinin, Adalet Komisyonu'nda kadına ve sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin düzenlemeler içeren Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin, Milli Eğitim Komisyonu'nda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise vergi paketinin ele alınacağını anımsattı.

Özel, seçim kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinin geçen hafta Anayasa Komisyonu'nda görüşüldüğünü belirterek, "Bu teklifte çok sakıncalı hükümler yer alıyor. İl ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulması, partili cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf olması gibi hükümleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca komisyon çalışmalarında seçim güvenliği noktasında kamuoyunda oluşan tereddütleri giderecek parmak boyası uygulamasına geri dönülmesi dahil tüm önerilerimizin geri çevrildiğini bir kez daha kamuoyuna hatırlatmamız gerekiyor. Seçim yasaları, iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partilerin ortak ele alması gereken yasalardır. Cumhur İttifakı ortaklarının üzerinde iki yıl çalışıp, sonra bir hafta içerisinde yarısını yeniden değiştirdikleri bir kanun teklifini tartışılmadan, alelacele yasalaştırmak istemesini seçim mevzuatımız açısından tehlikeli buluyoruz. Seçim mevzuatları, TBMM'de temsil edilen, edilmeyen ama seçime katılma yeterliliğine tüm siyasi partilerin katkıları alınarak düzenlenmelidir, iki partinin kendi lehlerine hükümler getirerek mutfaklarında hazırladıkları Seçim Kanunu'nun memlekete fayda getirmeyeceği açıktır" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI İYİLEŞTİRME BEKLİYOR'

Sağlık çalışanları ve hekimlerin 4 aydır özlük haklarında düzenleme beklediğini kaydeden Özel, "Bir gün Genel Kurul'da apar topar eklenen maddeler, daha sonra kanun metninden çıkarılmış, en kısa sürede daha bütüncül bir düzenlemenin yapılacağı vaadi verilmişti. Aradan geçen 4 ayda sağlık çalışanları TBMM'ye sunulan her torba teklifi, içinde kendilerini ilgilendiren bir hüküm olduğu umuduyla inceliyor. Son olarak cuma günü sunulan 39 maddelik kanun teklifinin içinde de sağlık çalışanlarına yönelik beklentileri karşılayacak bir madde bulunmamaktadır. Vergi cezalarına indirime, hazine arazilerinin satışına, ormanlık arazilerdeki yerleşimlerin affedilmesine vakit bulan iktidar partisi, sağlık çalışanları için maalesef adım atmamayı tercih etmektedir. Bu konuda iktidar partisine çağrımızı yineliyoruz. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin bir an önce Meclis'e getirilmesini bekliyoruz" dedi.

(DHA)

