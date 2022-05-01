HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li Özgür Özel 'Gönlümüzdeki cumhurbaşkanı adayı' diyerek açıkladı

CHP'li Özgür Özel 'Gönlümüzdeki cumhurbaşkanı adayı' diyerek açıkladı

01.05.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti. Özel yaptığı açıklamada "6’lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür" diye konuştu.

CHP'li Özgür Özel 'Gönlümüzdeki cumhurbaşkanı adayı' diyerek açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Özel, partililerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, şöyle konuştu:

"Biz adayımızı önümdeki süreçte uzlaşı ile ve Türkiye'yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakatı sağlayarak belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı. Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6’lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür"

FGH

Bayramlaşma törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı! 'Sözüm söz' dedi, vaadini açıkladıCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '1 Mayıs' mesajı! 'Sözüm söz' dedi, vaadini açıkladı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajıErdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı
Rus timi böyle pusuya düşürüldü!Rus timi böyle pusuya düşürüldü!
Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacakBaşka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP

En Çok Okunan Haberler

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

İlginizi Çekebilir

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.