CHP'li Özgür Özel: Hiç yüksünmeden İYİ Parti'ye oy vereceğim

CHP Grup Başkanvekili Özel, şehir tiyatrosunda düzenlenen, partisinin Kayseri belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Kayseri'de böyle bir toplantı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

CHP'nin bir ittifak içerisinde olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"CHP bazı bölgelerde seçime giriyor, bazılarında girmiyor. İYİ Parti bazı bölgelerde seçime giriyor, bazı bölgelerde girmiyor ama biz el sıkıştık anlaştık. Herkese söylüyorum. Sandık başına vardığımızda, ilçede CHP varsa CHP, İYİ Parti varsa İYİ Parti. Büyükşehirde İYİ Parti olduğuna göre, İYİ Parti logosuna baktığımızda bu seçimde o logo bizim için altı ok hükmündedir. Aynı yaklaşımın, Sayın Genel Başkanım deyince bana kızan, 'Ablan ne zaman genel başkan oldu' diyen İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener için de geçerli olduğunu bilin. Üsküdar'da oy kullanacak, Üsküdar CHP'de, Büyükşehir CHP'de. İYİ Parti'nin Genel Başkanı İstanbul'da 2 kez altı oka oy basacak. Ben de hiç erinmeden, yüksünmeden İYİ Parti'ye oy vereceğim. Bu yüzden hepinizi bu ittifaka büyük bir coşku, büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya davet ediyorum."