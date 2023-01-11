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  4. CHP'li Özgür Özel: Yarın, Süleyman Soylu ile ilgili dosya açıklayacağım

CHP'li Özgür Özel: Yarın, Süleyman Soylu ile ilgili dosya açıklayacağım

11.01.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Özgür Özel, yarın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında TBMM'de bir dosya açıklayacağını söyledi. Dosyayı üç arkadaşı ile daha paylaştığını belirten Özel, "Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, kimyasının bozulacağı bir açıklama olacak" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel: Yarın, Süleyman Soylu ile ilgili dosya açıklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP arasında yaşanan gerilim yeni bir boyut daha kazandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın önemli bir dosya açıklayacağını belirten Özel " Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak. Büyük bir dosya açıklanacak. Yarın burada Süleyman Soylu’nun cevap vermesi gereken, cevap vermekten kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya açıklanacak. Böyle açıklamalar bu bu dönemlerde riskli. Kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa, o dosyayı açıklayacak üç arkadaşıma daha birer örneğini teslim edildi. Bu korku iklimine teslim olmayız, başımıza gelebilecek en kötü ihtimal için üç tedbirimiz var" şeklinde konuştu.

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Özgür Özel Süleyman Soylu

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