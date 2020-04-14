CHP'li Özkoç: Koronavirüs hafta içi bulaşmıyor mu?

Özkoç, bir kişinin, akademisyen olup barıştan yana konuştuğu, sadece gazetecilik görevini yaptığı veya iktidara karşı olduğu için cezaevinde tutulmasının adil olmadığını, vicdana sığmadığını öne sürerek bu nedenlerle CHP olarak bu yasaya "Hayır." dediklerini belirtti.

İnfaz düzenlemesi teklifinin dün gece Genel Kurulda kabul edildiğini anımsatan Özkoç, "Bu yasa adalet kavramına aykırıdır. Adalet herkesi kucaklarsa bir anlam teşkil eder. Adaletin elindeki kılıç keskin, terazi ise dengede olmalıdır. Eğer iktidara karşı işlenen suçlar affedilmeyip, topluma karşı işlenen suçlar affedilirse, adaletin kılıcı körelir, terazisinin dengesi bozulur." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun hafta sonu sokağa çıkma yasağını ilan etmesinin ardından 250 bin kişinin sokağa çıktığını belirten Özkoç, "Bu İçişleri Bakanı, 250 bin kişinin hayatını tehlikeye attı. Emri veren AKP Genel Başkanı, emri uygulayan Soylu, mağdur olan 250 bin kişi ve onların yarattığı bulaş." dedi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Özkoç, Sağlık Bakanlığının koronavirüse ilişkin geçen hafta ve bu haftaya ilişkin haritalarını göstererek "Türkiye'nin gerçeği bu. Bulaşı, vaka sayısını görüyor musunuz? Bu bile gerçeği yansıtmıyor. Bu sadece yapılan testler sonucunda koronavirüsle ilgili hasta sayısını gösteriyor." diye konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANI OLMAYA LAYIK DEĞİLSİN"

Soylu'nun "sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin eleştiri ve hakaretleri kabul ettiği" yönündeki açıklamasını anımsatan Özkoç, "Senin hakaretleri kabul etmen, kimin hayatını kurtarıyor? Soylu'nun istifası doğru bir karar, bunun için geç kaldı. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanı olmaya layık değilsin." görüşünü savundu.

Özkoç, koronavirüsle mücadele sürecinin kötü ve şeffaf olmayan şekilde yönetildiğini iddia etti.