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CHP’li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya yanıt

28.07.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Bu memleket zor bir dönemdeyken bir tek silahı ve kurşunu yokken, İstiklal Mücadelesinde Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler” sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bize ahde vefayı öğretecek siz değilsiniz. Devlet politikası uygulayın, başıboş göçmenlere bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.

CHP’li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Güneysu ilçesinde selden etkilenen alanlardaki incelemelerinin ardından helikopterle Artvin'in Arhavi ilçesine geçti. AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, Afgan mültecilere yönelik şunları söyledi:

"Şimdi ‘Türkiye’ye, Afganlar geliyor' diyorlar, sadece bize değil Batı'ya da gidiyorlar. O eleştirenlere bir şey demek istiyorum. Bu memleket zor bir dönemdeyken bir tek silahı ve kurşunu yokken, İstiklal Mücadelesinde Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye’ye gönderdiler. Oradan artan parayla da bilmeyenler bilsinler, İş Bankası kuruldu. Her şeyi unutursak, gelecek nesil de bizi unutur."

“BİZE AHDE VEFAYI ÖĞRETECEK SİZ DEĞİLSİNİZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Soylu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Özkoç, “Libya, Kıbrıs Harekatı'na destek verdi. ABD'yle birlik oldunuz Libya liderini öldürdünüz. Ortadoğu'da BOP eş başkanlığı yaptınız, Müslümanları öldürdünüz. Bize ahde vefayı öğretecek siz değilsiniz. Devlet politikası uygulayın, başıboş göçmenlere bir çözüm bulun!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Özkoç Süleyman Soylu CHP
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