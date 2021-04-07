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  4. CHP'li Öztrak paylaştı: Bir fotoğraf bin söze bedel

CHP'li Öztrak paylaştı: Bir fotoğraf bin söze bedel

07.04.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karabük ziyareti sırasında bir fırına asılan “Ekmek 1.10, bayat 0.70” ilanının fotoğrafını paylaştı.

CHP'li Öztrak paylaştı: Bir fotoğraf bin söze bedel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karabük ziyareti sırasında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir fotoğraf bin söze bedel. Erdoğan’ın bugün grubunda yaptığı 19 yılın savunmasını çöpe atan, tek karelik görüntü.
Yer: Karabük
Ekmek: 1 lira 10 kuruş.
Bayat Ekmek: 70 kuruş"


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Anahtar Kelimeler:
Karabük Faik Öztrak CHP

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