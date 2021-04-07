CHP'li Öztrak paylaştı: Bir fotoğraf bin söze bedel

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karabük ziyareti sırasında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir fotoğraf bin söze bedel. Erdoğan’ın bugün grubunda yaptığı 19 yılın savunmasını çöpe atan, tek karelik görüntü.

Yer: Karabük

Ekmek: 1 lira 10 kuruş.

Bayat Ekmek: 70 kuruş"

Bir fotoğraf bin söze bedel.

Erdoğan’ın bugün grubunda yaptığı 19 yılın savunmasını çöpe atan, tek karelik görüntü.

Yer: Karabük

Ekmek: 1 lira 10 kuruş.

Bayat Ekmek: 70 kuruş pic.twitter.com/ECwGYJrV9B — Faik Öztrak (@faikoztrak) April 7, 2021



