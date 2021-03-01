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CHP'li Öztrak'tan 'Teoman Sancar' açıklaması: İstifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz

01.03.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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CHP'li Öztrak'tan 'Teoman Sancar' açıklaması: İstifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın partiden istifa etmesiyle ilgili, "İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda, istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sırasında basın toplantısı düzenledi. Öztrak, şubat ayının yakın tarihte acı hatıralarla dolu olduğunu belirterek, "Bunlardan ilki 28 Şubat'tır. 28 Şubat, 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısından rahmetli Erbakan'ın istifasına kadar uzanan süreç, tarihimize post-modern darbe olarak geçmiştir. Milletimiz, 28 Şubat'ın ne olduğunun farkındadır" dedi.

'BU BÜYÜME, TÜM SEKTÖRLERDE YAYGIN DEĞİL'

Öztrak, TÜİK'e göre, ekonominin yüzde 1,8 büyüdüğü 2020'de 1 milyon 272 bin kişinin işini kaybettiğini belirterek, "Böyle bir iş kaybıyla ne 1994 krizinde, ne 2001 krizinde, ne de 2009 küresel krizinde karşılaştık. 2020'de gerçek işsiz sayımız 10 milyon 273 bine çıkarken, gerçek işsizlik oranı yüzde 30'a dayandı. Dolayısıyla bu büyüme son derece niteliksiz büyüme. 2020 büyümesine net ihracatın katkısı yok. Tam tersine büyümeyi ciddi şekilde aşağıya çekmiş. Özellikle tüketim ağırlıklı ve iç taleple sağlanan bir büyüme. Bu büyüme, tüm sektörlerde de yaygın değil. Yani bazı sektörler yukarı giderken bazı sektörler çakılmış" diye konuştu.

Öztrak, partisinin Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifa etmesiyle ilgili de, "Sayın milletvekili istifasını açıkladı. İstifa tek taraflı bir müessese, istifasının nedenleri konusunda, istifa mektubunda ne varsa biz de onu biliyoruz" dedi. (DHA)

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Faik Öztrak CHP

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