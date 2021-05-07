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  4. CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı

CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı

07.05.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizmcilere aşı uygulamasıyla ilgili açıklamasını eleştirerek, "Bakan Mevlüt Çavuşoğlu dün çok talihsiz bir açıklama yaptı. Turist gelsin, diye 'Turisti gören herkesi aşılayacağız' diyor. Bu olmaz, bu yanlış bir söylemdir. Bu toplumu ikiye bölmektir" dedi.

CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı

Amasra’da bulunan bir maden şirketi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın şirketle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle itibarlarının zedelendiği iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Çakır’ı ziyaret ederek destek verdi. Destek açıklamasının sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Öztunç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aşıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

"BU MUDUR SİZİN YİNETİM ANLAYIŞINIZ"

Öztunç, Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamasının yanlış bir söylem olduğunu belirterek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün çok talihsiz bir açıklama yaptı. Turistlerle ilgili aşı ile ilgili bir açıklama yaptı. Turist gelsin diye turisti gören herkesi aşılayacağız diyor. Bu olmaz, bu yanlış bir söylemdir. Bu toplumu ikiye bölmektir. Burası Amasra, turistik bir kent, Amasra’ya hiç yabancı turist geliyor mu? Çok gelmiyor. Daha çok yerli turist geliyor. Ne olacak? Amasralı aşılanmayacak mı? Bu mudur sizin yönetim anlayışınız, böyle yönetim olur mu? Milletin aşıya ihtiyacı var bunlarında akla ihtiyacı var. Millete aşı lazım, kusura bakmasınlar bu açıklamayı yapanlara akıl lazım akıl. Bu akıl fukaralığıdır. O zaman herkes bir turist yakalasın kendisine aşı yaptırsın. Böyle bir acziyet olur mu?" diye konuştu. (DHA)

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Amasra Mevlüt Çavuşoğlu CHP

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