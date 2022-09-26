CHP'li Öztunç'tan AK Partili Güvenç'in 'it, kopuk' sözlerine tepki: "Mikrop saçan konuşmandan sonra seni..."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamalara CHP'li Ali Öztunç'tan yanıt geldi. Güvenç konuşmasında, "Sayın Bahçeli ‘Bu mesele beka meselesidir, bu mesele devletin geleceği meselesidir, bu devlet ite kopuğa bırakılmaz’ dedi ve Cumhur İttifakı’nı da taçlandırdı." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da bu sözlere karşılık olarak, "Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz." diye karşılık verdi. İşte detaylar...

AK PARTİLİ GÜVENÇ: "BAHÇELİ BU DEVLET 'İTE KOPUĞA BIRAKILMAZ' DEDİ"

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi’nin düzenlediği 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali’nde yaptığı konuşmada, "Sıkıntılarımız var. Çarşı pazarda sıkıntı var. Dünya yanıyor ama bilin ki Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir fırsat yakaladı. 20 yıldır altyapımızı yapıyoruz, üstyapımızı yapıyoruz. Çocuklara, gençlere, kadınlara, köylere, mahallelere; dokunmadığımız yer bırakmıyoruz. Cumhur İttifakı’yla da bunu taçlandırdık. Sayın Bahçeli de ‘Bu mesele beka meselesidir, bu mesele devletin geleceği meselesidir, bu devlet ite kopuğa bırakılmaz’ dedi ve Cumhur İttifakı’nı da taçlandırdı. Bugün karşımızdakiler bocalayıp duruyorlar. Bir ayakları İngiltere Büyükelçisi’yle beraber, bir ayakları Kandil’de, bir ayakları Washington’da, bir ayakları bilmem nerede" ifadelerini kullanmıştı. Aynı görüntülerde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un da AK Partili vekili alkışladığı anlar kameralara yansımıştı.

SERT SÖZLERE SERT SÖZLERLE KARŞILIK

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da AK Partili Celalettin Güvenç'in bu sözlerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

Öztunç, Güvenç’in konuşmasına ilişkin videoyu paylaştı ve şu ifadelere yer verdi.

“Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini, Millet İttifakı adına misliyle sana iade ediyorum. Mikrop saçan konuşmandan sonra seni alkışlayan Kahramanmaraş Valisi’ne de sesleniyorum. Devletin valisi ol, tetikçi olma.”



