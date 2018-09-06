CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'li Haluk Pekşen'den çok konuşulacak 'sahte oy' iddiası geldi. Pekşen, CHP Parti Meclisi Toplantısı'nda yapılan bir araştırma sunumuna göre 2.5 milyon sahte oy kullanıldığını ifade etti. Bu iddiayı köşesine taşıyan Melih Aşık, söz konusu raporu sunan şirketin internet sitesinde de ilgili kısmın yer almadığını belirtti.
Melih Aşık'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"CHP’nin geçen dönem milletvekili ve halen Parti Meclisi üyesi olan Haluk Pekşen çarpıcı bir açıklama yaptı Twitter kanalıyla... Dedi ki:
“CHP Parti Meclisi’nde sunumu yapılan rapora göre, 2.5 milyon sahte oy kullanılmıştır. Aradan 7 gün geçti ve ben bu rapora ulaşmayı başaramadım.”
Haluk Pekşen’in sözünü ettiği raporu PM toplantısına sunan araştırma şirketi Polimetre’dir.
CHP, ODTÜ bağlantılı bu şirkete seçimlerle ilgili araştırma ısmarlamış, sonuçlar PM’nin son toplantısında açıklanmıştır.
Haluk Pekşen’e göre, şirket son seçimde 100 bin sahte oy kullanıldığını açıklamış, bu sayının 2.5 milyona kadar uzandığı görüşünü öne sürmüştür.
Şirketin “polimetre.org” adlı bir internet sitesi var. O sitede CHP ile ilgili araştırma yer alıyor ama nedense sahte oy bölümü yer almıyor!
Haluk Pekşen sahte oy rakamlarını CHP Genel Merkezi’nden defalarca istemiş. Ancak sonuç alamamış.
Soru: Polimetre’nin raporunun tümü neden açıklanmıyor?"
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