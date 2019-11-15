HABER

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

Bolu Belediye Meclisi üyesi CHP'li Resmiye Kahruman hakkında, sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi. 

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

31 Mart yerel seçiminin ardından CHP'den belediye meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman, geçen ay, iddiaya göre, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin montajlı ve hakaret içerikli görsellerini paylaştı. Kahruman, tepki toplaması üzerine paylaşımını kaldırdı.

KAHRUMAN'I PROTESTO ETTİLER

Olayın ardından yaklaşık 100 kişilik Bolu Ülkü Ocakları üyesi, belediye meclisi salonunda Kahruman'ı protesto etti. Daha sonra Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı, Resmiye Kahruman hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan Kahruman'ın, paylaşımların kendisine ait olduğunu; ancak hakaret amacıyla yapmadığını söylediği öğrenildi. Kahruman'ın pişman olduğunu belirterek, paylaşımlarını kaldırdığını belirttiği de ifadesinde yer aldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Resmiye Kahruman hakkında, cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcılık, olayın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına ve mağdurun saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğuna kanaat getirdi. Kahruman hakkında, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame, Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Resmiye Kahruman, Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kaynak: DHA

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
HDP’li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındıHDP’li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı
Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbeDiyarbakır’da terör örgütü PKK’ya büyük darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP resmiye kahruman Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Padişahım Çok Yaşa....!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

Son dakika! HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.