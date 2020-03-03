CHP'li Şeker: TBMM Sağlık Komisyonu, koronavirüse karşı olağanüstü toplantı çağrımızı reddetti

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Meclis'te Komisyon üyesi bazı milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin çok büyük bir mülteci akını ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Şeker, "sığınmacıların siyasi bir araç için kullanıldığını, bu durumun da Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçeceğini" savundu.

Daha önce Komisyon üyesi muhalefet milletvekilleriyle yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili Komisyonu acil toplantıya çağırdıklarını hatırlatan Şeker, "Yaptığımız bu çağrıya TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı şimdilik 'bu toplantının yapılmasına gerek yoktur' şeklinde bir cevap verdi. Komisyon Başkanı'nın bu talebimizi reddetmesi yakışık kalmamıştır. Komisyon Başkanı'nı kınıyorum. Bu konuda Meclis sorumluluktan kaçamaz. Komisyonun bir an önce toplanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün İran, Irak, Gürcistan başta olmak üzere Türkiye'nin komşu ülkelerinde hızla arttığına işaret eden Şeker, mülteci akınıyla yeni tip koronavirüsün Türkiye'ye de bulaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.