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CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halk TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan 'Günün Konuğu' programında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. Tanrıkulu, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili sözleriyle gündem yarattı.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Dışarıda olsaydı Erdoğan 24 Haziran'da ilk turda kazanamazdı" yorumunu yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin tutuklu eski lideri Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.

SEZGİN TANRIKULU: ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

"Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım" diyen Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı, referandum ve 24 Haziran sonuçları böyle çıkar mıydı? Demirtaş dışarıda olsaydı Erdoğan ilk turda kazanamazdı, ikinci turda zorlardı" diye konuştu.

Tanrıkulu, HDP'nin etkili bütün isimlerinin hapiste olduğunu söyleyerek şimdi de geri kalanlara operasyon yapıldığını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Sezgin TANRIKULU denen zat.. sende aslen HDP li değilmisin kişiliksiz dönek! CHP nin yarıdan fazlası sen gibi TÜRK DÜŞMANI zatlarla dolu, rengini belli et artık. İçinin kakartısı yüüzne vurmuş
siz yobazlar ingilizlerle işbirliği yapıp vatana ihanet ederken chp onlarla savaşıyordu ve o zaman ki hdp git çanakkale de şehitlerin memleketine bak yobaz
ÇÜŞŞŞŞŞ, OHAAAA. ağzını eşekmi tepti. ulan zırtapoz, demirtaşın içerde olması bizatihi küçük chp nin oylarını artırdı. sırf demir taş la ilgili beyanatız sebebiyle. Atatürk mezarından kalkmış olsa şimdiki chp lilerin tamamını izmirden denize döker, kırbaçla hepinizi kovar.
Chpkk iş başında ama Atatürkçü çağdaş ve laikler ..
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