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CHP'li Tanal kadınlara regl izni için teklif sunmuştu! Ankara Barosu'ndan dikkat çeken karar: Ayda 1 gün...

17.11.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün TBMM'ye kadınların regl izni kullanması için hazırladığı yasa teklifini sunmuştu. Kadınların regl izninin temel insan hakkı olarak görülmesi gerektiği vurgulanan teklifte ayda bir gün izinli sayılmaları istenmişti. Konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme bugün Ankara'da yaşandı. Ankara Barosu, regl izniyle ilgili yeni bir karar aldı.

CHP'li Tanal kadınlara regl izni için teklif sunmuştu! Ankara Barosu'ndan dikkat çeken karar: Ayda 1 gün...

Kadınlarla ilgili dikkat çeken karar Ankara Barosu tarafından alındı. Dünkü CHP'li Tanal'ın regl izniyle ilgili TBMM'ye sunduğu yasa teklifinin ardından bugün Ankara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlara ayda 1 gün 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.

"TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK GÖRÜLMELİ VE UYGULANMALI"

CHP’li Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, kadın hakları mücadelesinin tarihçesi hatırlatılmış, regl döneminin pek çok kadının ağır geçirdiği bir süreç olduğuna vurgu vurgu yapılmıştı.

Regl izni uygulamasının, çalışanları biyolojik ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına adapte eden bir uygulama olduğunun belirtildiği gerekçede şöyle denmişti:

"Özellikle şiddetli ağrılı regl ya da polikistik over sendromu gibi rahatsızlıkları olan çalışan kadınlar için regl döneminde çekilen ağrı, çalışmayı ya da günlük hayata katılmayı imkânsız hale getiren bir seviyeye ulaştırmaktadır. Bu bakımdan regl izni, hem sağlık hakkı bakımından hem de regl konusunun iş/çalışma hayatında da normalleştirmesi bakımından örnek bir uygulamadır. Regl izni, tıpkı yaşam hakkı gibi temel bir insan hakkı olarak görülmeli ve uygulanmalıdır."

İTALYA, ÇİN, TAYVAN...

Regl izninin ilk olarak Japonya’da ortaya çıktığının aktarıldığı gerekçede, ayrıca söz konusu izin uygulamasının İtalya, Çin ve Tayvan gibi ülkelerde sürdürüldüğü dile getirilmişti.

ANKARA BAROSU DUYURDU: KARAR VERİLDİ

Ankara Barosu da bugün kadınlara ayda 1 gün regl izni verileceği kararını duyurdu. Barodan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Kasım 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Avukatlık Kanunu 76'ncı maddesi gereğince, var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden, Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine karar verildi. Kurulda, Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için, bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına, karar verildi."

Mahmut Tanal'dan 'kadınlara regl izni' için kanun teklifi Mahmut Tanal'dan 'kadınlara regl izni' için kanun teklifi

(DHA)

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regl tbmm

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