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CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

31.01.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, heyecanla 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimleri bekliyor. Hala en çok merak edilen konu ise Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı. Kulisler 3 isim üzerinde dursa da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali, diğer isimlerden daha çok konuşuluyor. Henüz adayın ne zaman açıklanacağı resmi olarak duyurulmadı ancak CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun sözleri kulisleri hareketlendirdi. İşte ses getirecek çıkışın detayları...

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

Seçimlerin yapılmasına artık aylar kaldı. Resmi olarak açıklanmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandıklara gitmesi bekleniyor. Tarihin konuşulmasının ardından tüm gözler altılı masaya döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına hangi adayın çıkarılacağı tüm kesimlerce merak ediliyor.

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TARTIŞMALAR 3 İSİM ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR

Altılı masa hazırlıklarını devam ettiği seçimde kimi aday göstereceğini henüz açıklamadı. Adaylık için aylardır süren konuşmalarda ise 3 isim üzerinde durulduğu konuşuluyor. Bunlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bu 3 isimden ise öne çıkan aday CHP lideri Kılıçdaroğlu.

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ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda adayın 13 Şubat'ta açıklanabileceğini veya 13 Şubat'ta belirlenip daha sonra duyurulacağını söylemişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından kendilerinde 13 Şubat'ta adayın açıklanacağına dair bir bilgi olmadığını belirtti.

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TANRIKULU'NDAN SES GETİRECEK ÇIKIŞ

Bu zamana kadar CHP'deki önemli isimler her fırsatta adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu'nu olduğunu belirtmekten çekinmiyordu. Son çıkış CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nda geldi.

Bu kez sözlerinde 'Millet İttifakı'nın adını geçiren Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı;

Büyük bir aksilik olmadığı sürece Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak. Bu 13 Şubat olabilir, birkaç gün sonrası olabilir. Çok büyük bir aksilik olmazsa tabi. Bunu bir bilgiye dayanarak söylemiyorum. Bir yurttaş olarak söylüyorum.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu sezgin tanrıkulu

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