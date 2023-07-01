CHP'li Tezcan'ın 'Kılıçdaroğlu' çıkışı gündem yaratmıştı! Partisinden çok konuşulacak yanıt geldi

Seçimlerden yenik çıkan CHP'de gözler genel başkanlık seçiminin yapılacağı kurultay takvimine çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğim" mesajıyla 2024 yerel seçimlerini kastettiği konuşulmuştu. Ancak partililerin bir kısmı ise kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini düşünüyor. Tartışmalar devam ederken, CHP'de genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü yapmış Bülent Tezcan'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri de gündemdeki yerini koruyor.

"GENEL BAŞKANIMIZI İKNA ETMELİYİZ"

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak göreve başlamasının ardından en yakın kurmayları arasında yer alan, son seçimlerin ardından ise MYK'dan istifa eden Bülent Tezcan geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye verdiği demeçte "Genel başkanın açıklamalarından partinin başında kalma eğilimi olduğu anlaşılıyor. Ben bu doğrultuda Sayın Genel Başkanımızı da ikna etmemiz gerektiğini düşünüyorum" demişti.

"GENEL BAŞKANLA BİRLİKTE LİDERLİK KADROSU DEĞİŞMELİ"

Tezcan'ın o söyleşide öne çıkan bir başka mesajı ise "Böyle büyük bir travmanın yaşandığı yerde, 13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil" olmuştu.

"SEÇİM BİTTİĞİ GÜN 'ADAY OLMUYORUM' DEMESİNİ BEKLERDİK"

Bülent Tezcan ayrıca Sözcü'den Aytunç Erkin ile gerçekleştirdiği söyleşide de şunları söyleyerek dikkat çekmişti:

"Seçim bittiği gün beklediğim de oydu: Kemal Bey'in 'Bütün seçmene, partiye teşekkür ediyorum. Buraya kadar getirdik. Bundan sonra toplumun ihtiyacı yeni bir kadro görmektir. Ben olağanüstü kurultayı topluyorum, yeni dönemde aday olmuyorum. Bu değişimi koordine edeceğim. (Birisini getireceğim değil) Değişime önder olacağım' demesini beklerdik."

BÜLENT TEZCAN'A PARTİDEN YANIT!

Tezcan'ın CHP'deki değişim rüzgarını pekiştiren bu açıklamalarına CHP'den yanıt geldi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'a Tezcan'ın bu sözleri Sözcü TV'de soruldu. Seyit Torun'un açıklamaları şöyle oldu:

CHP'DE KURULTAY YEREL SEÇİMDEN ÖNCE Mİ SONRA MI?

Tabii ki Sayın Tezcan'ın kendi düşüncesi. Kongre takvimimiz başladı. Temmuzda mahalle delegeleri seçimi yapılacak; ardından ilçe kongreleri, il kongreleri... İnanıyorum ki yerel seçimden önce uygun bir takvimde de kurultay gerçekleşecektir.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Sayın Genel Başkan aday olur olmaz, kendi takdirleri. Ama başka adaylar da çıkabilir. Her bir CHP üyesinin böyle bir talep açma hakkı var. Kurultay sürecinde bu değerlendirilir ve yerine getirilir.

"BUNLARIN PARTİ İÇİNDE KALMASI DAHA UYGUN"