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CHP'li Torun'dan Tanju Özcan açıklaması: Parti politikalarımız ile taban tabana zıttır

27.07.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik görüşlerinin kendisini bağladığını belirterek, "Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Torun'dan Tanju Özcan açıklaması: Parti politikalarımız ile taban tabana zıttır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu'da yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"PARTİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİSİ, HANGİ IRKTAN VE İNANÇTAN OLURSA OLSUN, HİÇBİR İNSANIN AYRIMCILIĞA MARUZ KALMAMASIDIR"

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır." vurgusu yapan Torun, şunları kaydetti:

"CHP'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesinin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek, Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir."

Torun, CHP'nin tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul edemeyeceğinin altını çizdi.

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Bolu CHP
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