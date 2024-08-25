CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

Siyasi arenadaki gerilim bu kez sosyal medyada tavan yaptı. Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP için, "Gösteriş müptelası elitistler" ifadelerini kullanmıştı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bu sözleri alıntıladığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için sert sözler kullandı.

"ZİNDANLAR BİZİM SARAYLAR SENİN"

CHP'li Özkan, Erdoğan'ın sözlerini alıntıladığı paylaşımında, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni!#Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!" ifadelerine yer verdi.

"DİLİNİ İÇERİ SOK"

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ Özkan'ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi;

Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi "Milletin Adamına" dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da.