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CHP'li Türkan Elçi'nin oteline saldırı: Bu sabah da düğmeye basıldı! Dövmeli saldırgan kameraya yakalanmıştı

26.07.2024 13:20
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Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da CHP'li milletvekili ve 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin ailesine ait otele ateş açılıp tehditte bulunulmuştu. Olay sonrası yapılan 'Kantar' operasyonunda kameraya yakalanan saldırgan dahil 3 kişi tutuklanmıştı. Polis ekipleri bu sabah da 'Topuz' operasyonu için düğmeye bastı. Operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti.

CHP'li Türkan Elçi'nin oteline saldırı: Bu sabah da düğmeye basıldı! Dövmeli saldırgan kameraya yakalanmıştı

Hem kafeye hem de otele tabancayla ateş açtılar, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır'daki saldırıların ardından ikinci bir operasyon daha gerçekleşti. 70 polisin katıldığı operasyonda gözaltılar var.

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TÜRKAN ELÇİ'NİN AİLESİNE AİT OTELE SALDIRI

Olay, 11 Temmuz gecesi, Sur ilçesinde meydana geldi. Bir kafe ile 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele tabancayla ateş açılıp tehditte bulunuldu. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

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DÖVMELİ SALDIRGAN KAMERAYA YAKALANDI

Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, ateş eden kişinin, kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Ekipler, düzenledikleri 'Kantar' operasyonunda V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde V.G.'nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek, saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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SORUŞTURMADA İKİNCİ DALGA: 'TOPUZ'

Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 şüphelinin tutuklandığı olayla bağlantısı olduğunu değerlendirilen 5 şüpheliyi daha tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabah saatlerinde 70 polisin katıldığı eş zamanlı 'Topuz' operasyonu düzenlendi. Aramalarda bazı dijital materyaller ve fişekler ele geçirildi. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP otel saldırı
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