HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. CHP'li vekil 'Kaçakçılık' iddiaları sonrası istifa etmişti! Olayda yeni gelişme

CHP'li vekil 'Kaçakçılık' iddiaları sonrası istifa etmişti! Olayda yeni gelişme

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.01.2025 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne otobanında uygulama yapan polis ekipleri bir aracı durdurdu. İçerisinden 2 milyon değerinde elektronik sigara çıkan aracın sahibi CHP Milletvekili Ediz Ün çıktı. Olay sonrası Ün, elektronik sigaraların bilgisi dahilinde olmadan taşındığını iddia ederek şoföründen şikayetçi olmuştu. Kaçakçılık iddiaları yüzünden istifa eden Ün'ün şikayeti hakkında karar çıktı.

CHP'li vekil 'Kaçakçılık' iddiaları sonrası istifa etmişti! Olayda yeni gelişme

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 20 Eylül günü Edirne otobanında uyulama yapmak için tertibat aldı. Bu sırada gişelerden geçmek isteyen çakarlı lüks araç polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak araç durmayıp kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç sirenleri açık şekilde kaçmaya çalışsa da 600 metre ileride durduruldu.

29765

MİLLETVEKİLİNİN ARACINDAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Araçta yapılan incelemede aracın CHP Edirne milletvekili Ediz Ün’e ait olduğu ortaya çıktı. Sürücü olarak araçta bulunan Çağatay Ramazan Çetin’in kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan Fatih Akın’ın ise ‘Uyuşturucu kullanmak’, ‘Hırsızlık’, ‘Mala Zarar verme’, ‘Açıktan Hırsızlık’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’, ‘Güveni Kötüye Kullanma’, ‘Kooperatif Yöneticilerinin Faaliyeti kapsamında Dolandırıcılık’ ve ‘2 adet Karşılıksız Çek Keşide Etme’, Başkasına ait marka hakkına iktibas veya suretiyle Tecavüz ederek mal üretmek veya Hizmeti Sunmak’ suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

“KENDİME YETECEK KADAR ELEKTRONİK VAR”

Ekipler, iki şahsında suç kayıtlarının ortaya çıkmasının üzerine araçta arama yapmak için şoför Ferhat Anıl’a araçta suç unsuru olup olmadığını sordu. Ferhat Anıl ise “Kendime yetecek kadar elektronik var” dedi ve bagajı açtı. Bagajdan yola elektronik sigara ve otomizer ateşleyiciler döküldü. Bunun üzerine polis ekipleri durumu Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

SAVCI: VİDEO ÇEKİP BIRAKIN

Müracaat savcısı şahıslara bulunanları ‘Rızaen teslim edip etmeyeceğini’ sorulmasını eğer teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine Ferhat Anıl bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.

VİDEO ÇEKİP SALIVERİLDİ

Polis ekiplerinin bagajdaki elektronik sigara ve optimizer ateşleyicileri kayıt altına alarak her iki şahsı serbest bıraktı.

ÖZEL İSTEDİ EDİZ ÜN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Olaydan 1 hafta sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nde 28. Dönem milletvekili seçilen Ediz Ün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla adli süreç bitene kadar partisinden istifa etti.

ŞOFÖRLERE 10’AR YILA KADAR HAPİS

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilini aracı ile yapılan kaçakçılık soruşturmasını tamamladı. Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonunda iddianamesini düzenledi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda şoförler Çağatay Rahmi Çetin ile Fatih Anıl hakkında ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan 10’ar yıla kadar hapsini istedi.

EDİZ ÜN'ÜN ŞİKAYETİNE SAVCILIKTAN 'TAKİPSİZLİK' KARARI

Ediz Ün ise kendi bilgisi dahilinde olmadığı ve aracının bu olayda kullanıldığından dolayı suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan ise takipsizlik kararı verdi.

Kararında şu ifadelere yer verdi; müşteki vekilin verdiği şikâyet dilekçelerinde aracının tamir ve bakımı için şüphelilere verdiğini, şüphelilerin elektronik sigara kaçakçılığı yaparak görevi kötüye kullanma suçunu oluşturdukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Savcılık, şüpheli Fatih Anıl’ın ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçunu işlemediği, kendisine verilen araçla elektronik sigara taşımaktan ibaret olduğunu belirtti.

Kaynak: Ekol TV

Anahtar Kelimeler:
Edirne CHP kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

78 kişiyi ölüme götüren skandal talimat ortaya çıktı! 'Kimseye haber vermeyin'

78 kişiyi ölüme götüren skandal talimat ortaya çıktı! 'Kimseye haber vermeyin'

Messi'nin veliahtı Süper Lig' geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Messi'nin veliahtı Süper Lig' geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

Teröristbaşı Öcalan'ın mesajında 'Devlet Bahçeli' detayı

Teröristbaşı Öcalan'ın mesajında 'Devlet Bahçeli' detayı

Ahmet Ercan Marmara depremi için tarih verdi!

Ahmet Ercan Marmara depremi için tarih verdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.