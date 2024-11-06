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  4. CHP'li vekilden görülmemiş tepki! Komisyon toplantısına 'tezek' ile gitti: Hayvancılık bitti

CHP'li vekilden görülmemiş tepki! Komisyon toplantısına 'tezek' ile gitti: Hayvancılık bitti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.11.2024 13:08
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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü komisyonda görülmemiş bir tepkiye imza attı. Aygun, komisyon toplantısına bir bardak kahve, süt ve tezekle katıldı ve "Köylerde artık hayvan kalmadı. Tezek kokusu kalmadı. Hayvancılık bitti" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilden görülmemiş tepki! Komisyon toplantısına 'tezek' ile gitti: Hayvancılık bitti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

CHP'Lİ İSİMDEN GÖRÜLMEMİŞ TEPKİ

ANKA'nın haberine göre CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun komisyon toplantısına bir bardak kahve, süt ve tezekle katıldı. Aygun "Bir kahve 120 TL. Adalet mi bu? Çiftçi 1 litre süt yapacak, primiyle beraber 13 lira. Sayın Bakan daha dün primi 1 lira yaptılar" dedi.

"TEZEK KOKUSU KALMADI, HAYVANCILIK BİTTİ"

Tepkisine devam eden Aygun, köyde hayvan kalmadığını savundu ve "Tezek kokusu kalmadı. Hayvancılık bitti. Bunu bulana kadar akla karayı seçtim. Kaç tane yer aradım. Köylerde hayvan kalmadı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Tekirdağ CHP
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