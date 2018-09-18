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CHP'li vekilin sözlerine kızan Vali'ye MHP'li vekilden tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Valiliği'nin yetkili temsilcisi olduğu ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan 'Arım Balım Peteğim' projesi kapsamında Ortak Kullanım Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada hükümetin fındık ve arıcılık politikasını eleştirirken, Vali Seddar Yavuz'dan CHP'li vekile sert tepki geldi: Açılışta bu tür konuşmalar yapılmamalı. Bundan sonra milletvekillerine konuşma vermem... Vali'nin konuşma yasağı MHP'lilerin de tepkisini çekti.

CHP'li vekilin sözlerine kızan Vali'ye MHP'li vekilden tepki!

Vali ile vekiller arasındaki skandal atışmayı CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şöyle anlattı:

BİR DAHA SÖZ HAKKI VERMEYİZ

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, “Arıcılık Enstitüsü'ndeki açılışta yaptığım konuşmada arıcılıkta ve fındıkta Türkiye'nin dünyada lider olduğunu, Ordu'nun da her iki sektörde Türkiye'de lider olduğunu, bölge için de ülke için de bu nedenle desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, hükümeti her iki sektörde de yapmadıkları ile ve yapması gereken destekleme, taban fiyat ve markalaşma konularında eleştirdim. Örneğin 2008'de kovan başına 10 TL destekleme 2018 yılında geçen 10 yılda yine hala 10 TL 2005'Te fındık 5 dolar, şimdi 2 dolar bile değil ve hala TMO'dan ses yok. Benden sonra söz alan iki AK Parti vekilden bu konuda cevap çıkmazken Ordu Valisi Sayın Seddar Yavuz'un tören sonrası bu konuşma ile ilgili sitemi ile karşılaştım. Açılışta bu konuları dile getirmemeliymişim. Ben de bir milletvekilinin konuşmasının kimsenin sorgulama hakkı olmadığını ifade edince, Sayın Vali ‘o zaman biz de bir dahakine söz hakkı vermeyiz' demez mi? Sayın Valim biz söz hakkını sizden değil milletten alıyoruz. Ben bir milletvekili olarak görevimi yaptım. Biz kimsenin arkasından konuşmuyoruz. Herkes oradayken yüzüne karşı ve açık açık konuştuk.”

MHP'Lİ VEKİL DE CHP'YE DESTEK ÇIKTI

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise sosyal medya hesabından valiye tepki göstererek, “Varol Sayın Valim, milletvekili kim oluyor (!) da sen istemeden konuşuyor. Hatta milletvekili sen istemeden, devletinin törenlerine katılmasın. Bir karar daha çıkart, Ak Partiye en ufak eleştiri dahi yapamasın. Kızma bize Sayın Valim, Mustafa bilemez sen hangi konuda izin verirsin veya vermezsin. Bir dahaki sefere konuşma metnini senden alacağız” dedi.

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