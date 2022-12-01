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  4. CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

01.12.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan tütün tartışması dikkat çekti. CHP'li Veli Ağbaba, AK Parti vekil Eyüp Özsoy’un tepkisi üzerine “Reis'ten gizli gizli M…boro'yu iç ama Adıyaman'ın tütününe yasak getir. Reisten korkacağınıza Allah'tan korkun” şeklinde yanıt verdi. Tütün tartışmasının giderek büyümesi üzerine Meclis’teki oturuma ara verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis kürsüsünden yaptığı ‘tütün’ konuşması sonrası AK Partili milletvekilleri ile gerginlik yaşadı.
TBMM Genel Kurul’unda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Genel Kurul’da söz aldı.

Ağbaba konuşurken, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy oturduğu yerden laf attı. Ağbaba, Tütün kanunu tartışılırken, kendisine laf atan AK Partili Özsoy’a, "Reis'ten gizli gizli Marlboro'yu iç ama Adıyaman'ın tütününe yasak getir. Reisten korkacağınıza Allah'tan korkun" diye çıkıştı.

“REİS'TEN KORKACAĞINA ALLAH'TAN KORK”

Bunun üzerine Eyüp Özsoy'a dönen Veli Ağbaba, “Sen American T…’nin adına bağırmaya devam et bakalım. Sen reisten gizli gizli M…boro’yu iç ama Adıyaman’ın tütününe yasak getir. Bunlar var ya reisten korkuyorlar. Reisten korkacağınıza Allah’tan korkun. Buradan sesleniyorum Malatyalılar, Adıyamanlılar tanıyın bunlar ekmeğinizin düşmanı, bunlar sizin düşmanınız bunları tanıyın" dedi.

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‘ABUZER DAYININ YANINDA MISINIZ?’

"Buradan söz veriyoruz önümüzdeki yıl iktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş bu satış yasaklarına verilen cezayı kaldırmak" diyen Veli Ağbaba, "Bizim namus sözümüz olsun. Ama Adıyamanlı kardeşim siz Amerika’daki Abraham’ın yanında mısınız? Adıyaman’daki Abuzer dayının yanında mısınız? Ben size söyleyeyim bu kanunla Abraham’ın yanındasınız. Bundan daha büyük ihanet olmaz” dedi.

'SEN DE PKK'NIN YANINDASIN' DENİNCE...

Ağbaba'nın bu sözlerine AK Parti grubundan itirazlar gelirken, AK Parti’li Özsoy’un, Ağbaba’ya “Sen PKK’nın yanındasın” diye laf atması üzerine Ağbaba, “PKK’nın da Allah belasını versin. Senin de Allah belanı versin. Terbiyesiz de sensin, ahlak yoksunu da sensin, utanmaz, otur yerine” diye cevap verdi.

‘KURDA KUZU TESLİM EDİLİR Mİ?’ SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELDİ

Sözlerine devam eden Ağbaba’nın, “Tütün Daire Başkanlığına kimi getirmiş biliyor musunuz? Tütün Daire Başkanı British A... T...’nin CEO’su. Kurda kuzu teslim edilir mi?” demesi üzerine Genel Kurul salonunda Ağbaba ve AK Parti sıraları arasında gerilim arttı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime 10 dakika ara verdi.

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