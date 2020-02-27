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  4. CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alınmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alınmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2020 19:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz" dedi.

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alınmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki

Son dönemlerde zimmet soruşturmasıyla gündeme gelen CHP'li Yalova Belediyesi'nde Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bu karar sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevden alma kararına tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU KARAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Yalova Belediyesi'ndeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran Belediye Başkanımız Vefa Salman'ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir. Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanlığı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman

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