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CHP'li Yarkadaş açıkladı! İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

SEÇİM HABERLERİ  | 12.04.2019 00:28 | Son Güncelleme

CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş oy sayım sürecine dair açıklamalarda bulundu. Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin 500 oyun üzerinde olduğunu söyledi.

CHP'li Yarkadaş açıkladı! İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

Barış Yarkadaş, "Maltepe'deki 1080 sandığın 403'ü sayıldı. 403 sandıktan, Yıldırım lehine 134 oy çıktı. Sonuçlarda hala bir değişiklik yok. İmamoğlu, 13500 oyun üzerinde fark atıyor" dedi.

"SANDIK KURULU SAYISI YENİDEN 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ"

Daha önce yaptığı açıklamada Maltepe'de 2'den 12'ye çıkarılan Sandık Kurulu yeniden ikiye düşürüldüğünü duyuran Yarkadaş, ''Maltepe'de 2'den 12'ye çıkarılan Sandık Kurulu yeniden ikiye düşürüldü. İktidar bloku, belli ki sayım / döküm işleminin bitmesini istemiyor ve süreci uzatmaya çalışıyor. Saat 22.00'de sandık kurul sayısına ilişkin bir toplantı yapılacak. Sayı 7'ye çıkarılabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.

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