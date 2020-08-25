CHP'li Yıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili 'istifa' sözlerine AK Partili Yavuz'dan tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili söylemlerine AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz’dan tepki geldi. CHP’li Yıldız'ın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifa etmesi 83 milyonu sevindirecek bir müjde olur" ifadelerini 'Hadsizlik' olarak değerlendiren AK Partili Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada "Bir insanın ne kadar gülünç duruma düşeceğinin en somut örneklerinden biridir. Ne Aydın’a ne de ülkemize bu zamana kadar partisinin zerrece faydası olmamışken, milyonların güvenini ve desteğini alarak yüzde 52'lik bir oy oranıyla seçilen Cumhurbaşkanımız hakkında bu şekilde bir açıklama yapmak hadsizlikten öte bir şey değildir. Görünen o ki Yıldız'da parti içi rahatsızlıklarından dolayı yaşadığı sıkıntıdan biraz uzaklaşmak istemiş. Yapmaya çalıştığı algıyla gündeme gelmeye çalışmış. Ama bunu da becerememiş" ifadelerine yer verdi.

"GENEL BAŞKANINIZI İSTİFAYA DAVET EDİN"

CHP’li Yıldız’ın önce kendisini rahatlatması gerektiğini ifade eden AK Partili Yavuz; "Bunun içinde Başkan Erdoğan’ın istifa etmesini beklemekten ziyade yıllardır onun karşısında seçime giren ama her girdiği seçimde yenilen, seçim öncesi başarısızlık karşısında partimin menfaatine gereken neyse onu yaparım diyen ama her yenilgiden sonra oturduğu koltuğu bırakmayan kendi genel başkanlarını istifaya davet edin. Yıldız, diktatör diyerek mesnetsizce, hayasızca saldırdıkları Başkan Erdoğan'ın değil de, her seçimi kaybeden ama o koltuğu asla bırakmayan, söz konusu kendi genel başkanlığı olduğu zaman kendine rakip olarak gördüğü, gün gelip Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği, partilerine yıllarca emek verenlerin üzerini çizip atan, partisinden uzak tutmaya çalışan asıl bu yüzden partilerinde kendisi diktatör olan genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istesin. Eğer isteyebiliyorsa. Ama isteyemez" dedi.