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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye’de sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inandıklarını söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İstanbul’da düzenlenen “Suriye’de Barışa Açılan Kapı-Uluslararası Suriye Konferansı” başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye’de sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inandıklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İstanbul’da düzenlenen “Suriye’de Barışa Açılan Kapı-Uluslararası Suriye Konferansı” başladı. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı konferansta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da birer konuşma yaptı. CHP Lideri, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye’de sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inandıklarını da söyledi.

"Ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir”
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim barışa ve dostluğa ihtiyacımız var. Milyonlarca insanın acısını gidermeye ihtiyacımız var. Suriye’deki savaşın sona ermekte olduğuna ilişkin kanaat her geçen gün güçlenirken, Ankara ve Şam’ın önünde yanıt bekleyen sorular bulunduğunu ve barışa doğru atılması gereken adımlar olduğunu unutmamamız gerekir. Suriye anayasasına yazacak bir anayasa komitesinin nihayet oluşturulmasını not ediyor ve yeni anayasanın Suriye’nin demokratikleşmesini sağlamasını ve Suriye halkının geleceğini aydınlatmasını diliyoruz. İdlib’de el-Kaide ve türevleri örgütlere mensup on binlerce teröristin Türkiye’ye sızma olasılıkları ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir” dedi.

"Terörle mücadelenin meşruluğuna inanıyoruz"
“İdlib’de gözetleme noktalarındaki askerlerimizin can güvenliği hepimizin ortak kaygısıdır” diyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin kendi güvenliği sağlamak amacıyla Suriye toprakları üzerinde sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inanıyoruz. Ancak terörle mücadelenin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancındayız. Aklımızdan çıkarmamız gereken bir gerçek var. Suriye’nin barışı ile Türkiye’nin huzurunun iç içe geçmiş olduğudur” açıklamasını yaptı.

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