CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye’de sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inandıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İstanbul’da düzenlenen “Suriye’de Barışa Açılan Kapı-Uluslararası Suriye Konferansı” başladı. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı konferansta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da birer konuşma yaptı. CHP Lideri, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye’de sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inandıklarını da söyledi.

"Ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir”

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim barışa ve dostluğa ihtiyacımız var. Milyonlarca insanın acısını gidermeye ihtiyacımız var. Suriye’deki savaşın sona ermekte olduğuna ilişkin kanaat her geçen gün güçlenirken, Ankara ve Şam’ın önünde yanıt bekleyen sorular bulunduğunu ve barışa doğru atılması gereken adımlar olduğunu unutmamamız gerekir. Suriye anayasasına yazacak bir anayasa komitesinin nihayet oluşturulmasını not ediyor ve yeni anayasanın Suriye’nin demokratikleşmesini sağlamasını ve Suriye halkının geleceğini aydınlatmasını diliyoruz. İdlib’de el-Kaide ve türevleri örgütlere mensup on binlerce teröristin Türkiye’ye sızma olasılıkları ülkemizin güven ve istikrarı için ciddi bir tehlikedir” dedi.