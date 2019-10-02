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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara ile Şam arasındaki yol barışa giden en kestirme yol

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Suriye Konferansı'yla ilgili "Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ifade ettik." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara ile Şam arasındaki yol barışa giden en kestirme yol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

(Uluslararası Suriye Konferansı) Bir uluslararası konferansa 22 ülkeden gözlemci ve konuşmacı katılıyorsa yaptığımız çalışmanın önemi ortaya çıkıyor. Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu ifade ettik..

Suriye'de kan akıyor en büyük bedeli Türkiye ödüyor. Harcadığımız 40 milyar dolar.

'BENİM AĞRIMA GİDİYOR'

Güvenli bölgeyi Süleyman Şah türbesini takip edip süreci koruyabilseydiniz bugün Suriye sorunu olmazdı. Öngörülemez politika Türkiye'yi bu hale getirdi. Kendi toprağından türbe kaçıranlar kendini kahraman ilan ediyor. Benim ağırıma gidiyor.

'NEREYE GİTTİ BU PARALAR?'

İstanbul'da bir deprem yaşadık. İletişim kurmakta zorlandık. Sözde bilmemne g ile konuşuyoruz. 21.yy'dayız. Yapmamız gereken çok şey var. İstanbul'da yaşayıp AKP'ye oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Sadece AKP döneminde İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi için 17 yılda 36 milyar dolar toplandı. Nereye gitti bu paralar. Soracağım. Vatandaş vergi vermiş paranın nereye gittiğini soracağız. Yok bunlar ortada. Sadece onu sormuyorum. 15 darbe girişiminden sonra yardım topladılar. 309 milyon lira. Defalarca sordum nereye gitti bu paralar? İşin garip tarafı 15 temmuz mağdurları sormuyor. Niye sormuyorsunuz kardeşim? Beyler yesin diye toplanmadı. Darbeye karşı çıkanlar için toplandı. Demokrasiye sahip çıkanlar için toplandı. İş yandaşlara gelince her türlü para var.

Depremden mağdur olan kardeşlerim özellikle dinlesin. Senin evini depreme dayanıklı yapmadılar. Özellikle bütün bunları AKP'li ve ülkücü kardeşlerime anlatıyorum. Sizler de bizim gibi olun. Fakir fukaradan yana olun. Memlekette demokrasi böyle olur. Aklımızı birilerine kiraya veremeyiz

(Yeni Ekonomi Programı) Neredeyse her ay yeni program açıklanıyor. Damada vermişler bir metin çık şunu anlat diye. Damat ne anlar işsizlikten. Damadın bir eli yağda bir eli balda. Kendisine göre en iyi bilen o. Yeni program bir IMF programıdır.

Ayrıntılar geliyor...


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Şam Suriye

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