CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bursa içimde bir yaradır

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Demokratik standartlarımızı yükseltmek Türkiye'ye huzuru getirmek için bir yola çıktık. Belediye başkanlarımız görevlerine başladı. Biz ve belediye başkanlarımız makamlarına oturdukları gün neyi yapacaklarını çok iyi biliyor. Ona göre hazırlıklarımız tamamlanmıştı.

'BURSA İÇİMDE BİR YARADIR'

Bursa içimde bir yaradır, biz yönetmeliydik. Bursa'da eksiğimiz ya da hatamız var. Zonguldak ve Giresun'da da kazanamadık. Buralarda bir eksiklik ve kabahat varsa bu bizimdir.

Büyük miting yapmadık. Kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapmadık. Sorunları masaya koyduk. Hem sorunu hem çözümü anlattık. Elbette mitingler de yaptık. Sayın Akşener ile ortak mitinglerimiz de oldu. Ama ağırlığı toplantılara verdik.

Kampanya boyunca olumlu bir dil kullanmaya özen gösterdik. Rakiplerimiz aklımızdan bile geçmeyen acımasız eleştriler yaptı. Ne teröristliğimiz kaldı ne de bir şey...