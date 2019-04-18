CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bursa içimde bir yaradır

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Demokratik standartlarımızı yükseltmek Türkiye'ye huzuru getirmek için bir yola çıktık. Belediye başkanlarımız görevlerine başladı. Biz ve belediye başkanlarımız makamlarına oturdukları gün neyi yapacaklarını çok iyi biliyor. Ona göre hazırlıklarımız tamamlanmıştı.
'BURSA İÇİMDE BİR YARADIR'
Bursa içimde bir yaradır, biz yönetmeliydik. Bursa'da eksiğimiz ya da hatamız var. Zonguldak ve Giresun'da da kazanamadık. Buralarda bir eksiklik ve kabahat varsa bu bizimdir.
Büyük miting yapmadık. Kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapmadık. Sorunları masaya koyduk. Hem sorunu hem çözümü anlattık. Elbette mitingler de yaptık. Sayın Akşener ile ortak mitinglerimiz de oldu. Ama ağırlığı toplantılara verdik.
Kampanya boyunca olumlu bir dil kullanmaya özen gösterdik. Rakiplerimiz aklımızdan bile geçmeyen acımasız eleştriler yaptı. Ne teröristliğimiz kaldı ne de bir şey...
Başarısını ilçede gördüğümüz adayları ilde gösterdik. Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek... Vatandaşa bu başarıyı takdir ediyor musun o zaman bu başarıyı bütün kente yaymak istiyoruz dedik. Bu politika da tuttu.
İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİ'NE TEŞEKKÜR
İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Millet İttifakı demokrasiyi savunan bir ittifaktı. Bu ittifakın, bu başarının sağlanmasında büyük rolü olduğunu ifade etmek isterim. Seçim sürecinde bu iki partinin de katkıları olduğunu söylemeliyim.
Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız artık herkesin belediye başkanlarıdır. Bizim belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete vereceklerdir.
Asgari ücret konusunda da belediye başkanlarımız hazırlıklarına başladı. Kazandığımız belediyelerde asgari ücret 2200 TL olacak.
SEÇİMİ KAZANAN KHK'LI ADAYLARA MAZBATALARININ VERİLMEMESİ
Buradan YSK üyelerine seslenmek isterim. Bu isimlerin seçime girmesine siz izin verdiniz. Bunlar ilan edildi kabul edildi. Bir kısmı seçimi kazandı bir kısmı kazanamadı. Sizin seçimi kazananlara mazbatalarını vermeniz gerekir. Aksi halde bu demokrasi ayıbıdır.
Kaldı ki bir kişinin seçilme hakkına sahip olmasını belirleyen yargıdır. KHK bir Bakanlar Kurulu kararıdır. Yargı süreci tamamlanmadı daha. Bu bağlamda YSK'yı yeniden göreve davet ediyorum. Aldığı kararı gözden geçirmelidir.
Türkiye seçimlerini tamamladı ve bu ortamdan kendisini süratle kurtarması gerekiyor. Ekonomi ve dış politikada yaşanan sorunlar doğrudan vatandaşa yansıyor. Ekonomide ciddi bir kriz yaşanıyor. İşsiz sayımız geniş tanımıyla 8 milyonu aştı. Genç işsizlik oranı yüksek. Enflasyon patladı ve mutfaklarda yangın var. Türkiye’nin gerçek gündemine dönmesi gerekir. Biz bu krizden nasıl çıkarı? Siyasetin düşünmesi gereken budur. Merkez Bankası’nın rezervleri konusunda uluslararası kuşkular var. Günü kurtarmak üzere inşa edilen ekonomi politikaları var. Hatta krizin farkında değiller. Reel sektör artık nasıl batmaktan kurtulurumun arayışı içinde.
Devlette liyakatı yok ettiler. Dünyada ekonomik gidişatı izleyen ve siyasi otoriteleri uyaran bürokrasi yok edildi. Saray bürokrasisi ile Türkiye’deki ekonomik kriz çözülmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kalkınma planı yok. Saray bunun ne kadar farkında merak ediyorum. Kalkınma plansız siz neyi yapacaksınız?