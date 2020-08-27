HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan '30 Ağustos' tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan '30 Ağustos' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos törenleriyle ilgili tepki göstererek, "Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan '30 Ağustos' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin mezarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Devleti yönetenler keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet ediyorlar. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her karışında acı var, gözyaşı var. Nasıl olur da bu gerçekler görülmez. Biz o nedenle komutanımızı bugün sevgiyle, saygıyla andık. Ruhu şad olsun diyoruz.

30 Ağustos, yani Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu'dan kovulmasıdır. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar. Bu savaşın nasıl verildiğini okusunlar.

Türkiye'yi yeniden saygın bir ülke haline getirmemiz lazım. Bunun mücadelesini de zaten veriyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izlediCumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi
SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası yanıtı
Son anket sonuçları açıklandı: İnce, parti kurarsa oy verir misiniz?
Son anket sonuçları açıklandı: İnce, parti kurarsa oy verir misiniz?
Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması: Marifet o kaynağı bulmak değil, o kaynağı millet hizmetine sunabilmektir
Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması
'Kel kafa çıldıracak' diyen Melih Gökçek kimi kastetti? Kendisi açıkladı
'Kel kafa çıldıracak' diyen Gökçek, kastettiği kişiyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi
CHP'li belediyelere '30 Ağustos Zafer Bayramı' talimatı
CHP'li belediyelere '30 Ağustos Zafer Bayramı' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı
Yılmaz Derin, Büyük Birlik Partisinden(BBP) Genel Başkan adayı oldu
Yılmaz Derin, BBP'de Genel Başkan adayı oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.