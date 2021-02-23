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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan hükümete Gara tepkisi

23.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan hükümete Gara tepkisi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, PKK'nın Gara katliamı üzerinden hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Başkomutansan talimatı sen verdin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Devleti yöneteceğim kararları alacağım yanlış olduğu zaman sorumlu Türkiye Cumhuriyeti devleti olacak. Devleti yönetmek sorumluluk üstlenmektir. Üstlenmeyip devleti suçluyorsunuz. Türkiye tarihinde bir ilktir. Devleti yöneten kişi devleti beceriksizlikle suçluyor. Böyle bir anlayıştan memlekete hayır gelmez.

'BU SORULARI SORMAK ZORUNDAYIZ'

Şu sorunun cevabını öğrenmek isterim. Vatandaşımız, işçilerimiz, çiftçilerimiz, EYT'liler adına öğrenmek isterim. Suriye'ye girdiniz. Suriyeliler geldi, 40 milyar dolar harcadınız. Bu esnafa, çiftçiye, sanayiciye harcasaydınız ne olurdu? Bu soruları sormak zorundayız. Bir kişinin iradesiyle devlet yönetilmez.

GARA'DAKİ PKK KATLİAMI

Gara'daki katliamla ilgili bizi bilgilendirdiler. Geçen hafta 5 soru sordum. İstanbul seçimlerinde bize oy verin diye mektup aldınız. Bunun için alıyorsunuz şehitlerimizi kurtarmak için almıyorsunuz. İstanbul seçimleri şehitlerimizden daha mı önemliydi? Bana hakaret edeceğine millet soruların yanıtlarını bekliyor. Bu operasyonun sorumlusu cumhurbaşkanından bakanlarından Türkiye Cumhuriyeti devletidir diyor. Hepimiz sorumluyuz diyor. Biz neden sorumluyuz? Başkomutansan talimatı sen verdin.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına Erdoğan karar verir, ben değil. Kendi sorumluluğundan kaçıyor. Mısır'da öldürülen Esma için ağladı, ağlayabilir. 16 şehidimiz var, aklım almıyor. Ben bunları söyleyince de ağza alınmayacak bütün hakaretleri kullanıyor.

ERDOĞAN'A ALBAYRAK TEPKİSİ

Hazine'yi Merkez Bankası'nı teslim etti. Kayınpeder, damat götürüyorlar. Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar buharlaştı. O para bu ülkenin garibanlarının parası. Sorduk, cevap yok. Meclis'te araştırma önergesi verildi, reddedildi. Kendisine milliyetçi diyen parti de reddetti. 128 milyar dolar nereye gitti, damat görevden alındı. Aradan geçti 10 saat bir TV kanalı birkaçı hariç gazeteler damat istifa etti yazamadılar. Türkiye'nin geldiği hale bak. 128 milyar doları tefecilere peşkeş çekeceksin sonra başarı. Başarılıysa neden görevden alın? 128 milyar doları senin talimatınla bir avuç insana peşkeş çeken Merkez Bankası Başkanı'nı da görevden almasaydın."

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