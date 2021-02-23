CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan hükümete Gara tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Devleti yöneteceğim kararları alacağım yanlış olduğu zaman sorumlu Türkiye Cumhuriyeti devleti olacak. Devleti yönetmek sorumluluk üstlenmektir. Üstlenmeyip devleti suçluyorsunuz. Türkiye tarihinde bir ilktir. Devleti yöneten kişi devleti beceriksizlikle suçluyor. Böyle bir anlayıştan memlekete hayır gelmez.

'BU SORULARI SORMAK ZORUNDAYIZ'

Şu sorunun cevabını öğrenmek isterim. Vatandaşımız, işçilerimiz, çiftçilerimiz, EYT'liler adına öğrenmek isterim. Suriye'ye girdiniz. Suriyeliler geldi, 40 milyar dolar harcadınız. Bu esnafa, çiftçiye, sanayiciye harcasaydınız ne olurdu? Bu soruları sormak zorundayız. Bir kişinin iradesiyle devlet yönetilmez.

GARA'DAKİ PKK KATLİAMI

Gara'daki katliamla ilgili bizi bilgilendirdiler. Geçen hafta 5 soru sordum. İstanbul seçimlerinde bize oy verin diye mektup aldınız. Bunun için alıyorsunuz şehitlerimizi kurtarmak için almıyorsunuz. İstanbul seçimleri şehitlerimizden daha mı önemliydi? Bana hakaret edeceğine millet soruların yanıtlarını bekliyor. Bu operasyonun sorumlusu cumhurbaşkanından bakanlarından Türkiye Cumhuriyeti devletidir diyor. Hepimiz sorumluyuz diyor. Biz neden sorumluyuz? Başkomutansan talimatı sen verdin.