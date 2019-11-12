CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gardrop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ı anarak başladı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları: GARDROP ATATÜRKÇÜLÜĞÜNÜ ANLAMIYORUZ 10 Kasım’da da Gazi Musfafa Kemal’i andık. Milyonlar da andı. Aramızdan ayrılışının 81. yılı. 81 yıl önce hangi duygu ve acı ile anıldıysa onların evlatları olarak 81 yıl sonra aynı duygularla andık. Mustafa Kemal’i anmak Mustafa Kemal’i anlamak başka bir şeydir. 12 Eylül askerlerinin öğrettiği Mustafa Kemal’i biz öğrenmiyoruz. Gardrop Atatürkçülüğünü anlamıyoruz biz. Mustafa Kemal demek üretim demektir, alın teri demektir. Mustafa Kemal demek 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun kaçırdığı sanayi devrimini yakalamak demektir. 20 MİLYAR DOLARLIK FABRİKAYI PEŞKEŞ ÇEKTİN Mustafa Kemal demek alın teri ve üretmek demektir. Eonomide, sanayide, üniversitede, bilimde, sanatta her alanda üretmek demektir.

Biz, Gazi Mustafa Kemal’i böyle anlayacağız ve anacağız. 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ni topladığında ülkemizde savunma sanayi yoktu. İlk yaptığı iş, Kırıkkale’de bir entegre sanayi kurmak oldu. O zamanlar on binlerce kişi çalışırken, şimdi birkaç kişi çalışıyor. Tank Palet Fabrikası ile ilgili sorular sordum, değeri 20 milyar dolar. Sorduk, bunu 25 yıllığına BMC Grubu’na verdiler ‘İhaleyi ne zaman, nerede yaptınız?’ dedik. O fabrikanın kuruluşunda benim vergim var, babamın vergisi var. Sormak hakkım. ‘Öğrenemezsin’ diyorlar. Ya sen o fabrikada oluşan bütün sırları Katar Ordusu’na verdiniz. Niye? 20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş? Sayın Erdoğan konuşmasında diyor ki; ‘Sakarya’daki tank palet fabrikası işletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Bu işin istismarını yapanlara sorun satış nedir, işletme devri nedir? Bunlar Kocaeli’nde SEKA kağıt fabrikası sürekli zararda biz kalktık dedik ki fabrikayı kapatma kararı aldık. İşçileri belediyeye devrettik. Burayı müze haline getirdik. Şu anda orası milli park haline dönüştürüldü. Sakarya’daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil. Yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Dürüst olun samimi olun, biz netice diyoruz, siz farklı yaklaşıyorsunuz’