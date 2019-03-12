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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Bașsavcılığı'nca, CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı. AA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu geçen yıl haziran ayında katıldığı bir televizyon kanalında Soylu hakkında, "5 kuruşluk değil, aslında 5 paralık. Dava açtım ama 5 para olmadığı için mecburen 5 kuruşluk açtık. Çünkü iddiayı yapan 5 paralık. 5 paralık adama doğru dürüst tazminat davası açılmaz. 5 paralık tazminat davası açtım ki onurlu bir insan olmadığını kamuoyuna göstermek için" şeklinde ifadeler kullandı.

Kılıçdarolu'nun ifadeleri üzerine, Soylu'nun avukatınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

FEZLEKE HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede şu ifadelere yer verildi:

"Șikayet edilen 27. Dönem Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşteki Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kendisine isnat edilen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır."

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP fezleke Süleyman Soylu

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