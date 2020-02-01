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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da deprem bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 17:11 | Son Güncelleme

Elazığ’daki incelemelerin ardından Malatya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu.

Elazığ’daki incelemelerin ardından Malatya’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 vatandaşın hayatını kaybettiği Malatya’nın Doğanyol ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Gökçe Mahallesine geçen Kılıçdaroğlu, burada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu. Daha sonra Doğanyol ilçe merkezine geçen Kılıçdaroğlu, kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Depremin oluşturduğu tahribatı gözlemlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Elazığ’da esnafın, vatandaşın, depremzedelerin dile getirdiği ortak talep bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi. Aynı talep burada da dile getiriliyor. Ben Elazığ’da yaptığım çağrıda CHP olarak deprem bölgesinin afet bölgesi olmasını istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. İktidar eğer muhalefetin taleplerini kabul etmiyoruz diyorsa kendileri talepte bulundular, biz destek verelim. Amaç vatandaşın sorunlarının çözülmesidir. Ağır kış şartlarında eğer afet bölgesi ilan edilirse sorunlar çok daha hızlı sarılacaktır” diye konuştu.
İlçe merkezinde de vatandaşlarla görülen Kılıçdaroğlu, daha sonra Malatya’dan ayrıldı.

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