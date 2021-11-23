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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki: Terörist mi ilan edeceksin?

23.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ciddi sorunları var ekonomide. Açık söylemek gerekirse mutfaklarda yangın var. Fiyatlar artıyor ve herkes birbirini suçluyor" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, "Üreticiyi korumazlarsa açlık krizi ile karşı karşıya kalabiliriz dedi üreticiler. Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Türk Lirası'nı eriten kim, bakkal mı, çiftçi mi?" açıklamasında bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki: Terörist mi ilan edeceksin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

Devlet planlama ile yönetilir, ihtiyaçlar belirlenir. İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar sınırlıdır. Ekonominin temel felsefesi sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında dengeyi oluşturmaktır.

GENÇLERE "OY KULLANIN" ÇAĞRISI

Üniversite okuyan kardeşlerimize sesleniyorum, sizleri işsiz bırakan düzeni değiştirmeyi ahdettik. Her gencimiz üniversiteyi bitirdiğinde güzel bir ortamda iş bulacak ve çalışacak. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni değiştirmenin yolu sizlerden geçiyor. 6 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve oy kullanacak. Kendi geleceğiniz için oy kullanın.

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"FİYATLAR ARTIYOR, HERKES BİRBİRİNİ SUÇLUYOR"

Türkiye'nin ciddi sorunları var ekonomide. Açık söylemek gerekirse mutfaklarda yangın var. Fiyatlar artıyor ve herkes birbirini suçluyor. İktidar kanadı halcileri suçluyor. Hal esnafına gittim, konuştum: 'Bu fiyatları artıran siz misiniz?' dedim. Dediler ki; 'Çiftçinin kullandığı girdiler çok pahalı. Çiftçi dolarla belirlenen fiyatla gübreyi almak zorunda.' 'Hali kazanan seçimi kazanır' dedi başkan, hem hali kazanacağız hem seçimi kazanacağız.

Her gün, saat başı zam geliyor. 'Üretici elindeki malı satmaktan tedirgin' diyorlar. Bu tedirginlik felaket bir şey. 'Satış yapıyorum ama fiyat artışından ben sorumlu değilim' diyor. 'Üreticiyi korumazlarsa açlık krizi ile karşı karşıya kalabiliriz' dedi üreticiler. Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Türk Lirası'nı eriten kim, bakkal mı, çiftçi mi?

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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