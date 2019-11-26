HABER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 13:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması yönünde telkinde bulunmadık. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. CHP lideri "Arkamdan şimdi bir sürü laf ediyor. Laf edeceksen geleceksin karşıma kardeşim." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bütün Türkiye’ye bir sözüm var; siyasetten özel bir beklentim yok. Tek amacım herkes huzur içinde yaşasın. Bu yüzden kimin sorunu varsa çözmek için hazırız. Herkesin aşı işi olsun. Kimin bir derdi varsa çözmek boynumun borcudur. Sorunlu olan bir ülke geleceğe güvenle bakamaz. Bütün vatandaşlarımın oyuna talibim.

17 yıldır görevini yapmayanlara yeter artık diyeceğiz. 17 yıldır buradasın hangi derdimizi çözdün diyeceğiz. Halkla, sivil toplumla beraber ülkeyi yönetmek istiyoruz. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımın oyuna talibim.

'SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE CHP İLE UĞRAŞIYOR'

AK Parti’ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum; bir partiye kumpas kurmak doğru bir şey değildir. dedikodu üzerinde siyaset yapmak da doğru bir şey değildir. Memleketin dünya kadar derdi var, o sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyor. Çünkü önündeki en büyük engeli CHP olarak görüyor.

Memleketin dünya kadar derdi var. Sen bu sorunları çözeceğine CHP ile uğraşıyorsun. Sen kim oluyorsun da CHP’yi ağzına alıyorsun? CHP sıradan parti değildir. Dünyanın en eski partilerindendir. Kuva-yı Milliye'nin partisidir

'LAF EDECEKSEN GEL KARDEŞİME'

Bizlere kumpas kuruyorlar. İsterseniz Çin Seddi'ni getirin yıkıp geçeceğiz. Onlar sanıyor ki CHP gerim atacak. Niye geri adım atacağız? Haklıyız biz. Laf edeceksen geleceksin karşıma kardeşim. Bir sürü televizyonun var. Herkese saygılıyım ben. Ona makul sorular soracağım oda bana soracak bu kadar. Arkamdan şimdi bir sürü laf ediyor. Eğer konuşacaksan gel kardeşim karşıma. İstiyorsan bir sürü adam al yanına. Yandaşların var onları da alabilirsin.

Ayrıntılar geliyor...


Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Muharrem İnce'den yeni açıklamaMuharrem İnce'den yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu’ndan daha ideal bir genel başkan olmaz”Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu’ndan daha ideal bir genel başkan olmaz”
Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

MasterChef'te böylesi görülmedi! Yarışmacıları şaşkına çeviren karar

MasterChef'te böylesi görülmedi! Yarışmacıları şaşkına çeviren karar

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Devlet Bahçeli'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklama

Bahçeli'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası hakkında bir açıklama da Meral Akşener'den

Akşener'den 'Beştepe' iddialarına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Rahmi Turan'ın yeni yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ve okurlarından özür diledi

Rahmi Turan özür diledi!

Uğur Dündar adı geçer geçmez Habertürk canlı yayınına bağlandı! Talat Atilla iddialarına böyle cevap verdi!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.