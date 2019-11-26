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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 13:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bütün Türkiye'ye bir sözüm var. Siyasetten özel olarak beklentim yok. Tek amacım var. Bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Herkesin aşı işi olsun. Kimin bir derdi varsa çözmek boynumun borcudur

Bizlere kumpas kuruyorlar. İsterseniz Çin Seddini getirin yıkıp geçeceğiz. Onlar sanıyor ki bir laf edeceğiz CHP gerim atacak. Niye geri adım atacağız? Hakılıyız biz. Laf edeceksen geleceksin karşıma kardeşim. Bir sürü televizyonun var. Herkese saygılıyım ben. Ona makul sorular soracağım oda bana soracak bu kadar. Arkamdan şimdi bir sürü laf ediyor. Eğer konuşacaksan gel kardeşim karşıma.

Ayrıntılar geliyor...


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