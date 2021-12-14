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  4. Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken asgari ücret önerisi! "384 dolar karşılığı olsun"

Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken asgari ücret önerisi! "384 dolar karşılığı olsun"

14.12.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret görüşmeleri hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, 2021 yılının başında asgari ücretin 384 dolar olduğunu hatırlatarak, "Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler" dedi.

Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken asgari ücret önerisi! "384 dolar karşılığı olsun"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası tanıtımına katıldı.

Tanıtımda konuşan Kılıçdaroğlu, asgari ücretle ilgili öneride bulunarak, "Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Adı üzerinde asgari ücret. Bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret. 2021 Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. Bugünkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler. Büyüme de onların olsun" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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