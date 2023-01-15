CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı: Çok kapsamlı reform listemiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda kadınlarla ilgili yapacakları düzenlemelere değindi. Çok kapsamlı bir reform listeleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var."

İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 15, 2023



