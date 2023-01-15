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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı: Çok kapsamlı reform listemiz var

15.01.2023 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' mesajı: Çok kapsamlı reform listemiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda kadınlarla ilgili yapacakları düzenlemelere değindi. Çok kapsamlı bir reform listeleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlk 6 ayda; halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır getirerek kadınlara uygulanan "cam tavanı" kadınlarla birlikte paramparça edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi sadece bir başlangıç. Çok kapsamlı reform listemiz var."


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