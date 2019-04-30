CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Yerel seçimlerden sonra ilk toplantımıza hepiniz hoşgeldiniz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz.Martın sonu bahar olacak demiştik, neden öyle demiştik? Bahar hepimizin özlemle beklediği bir mevsimdir. Kışın atmosferinden kurtulmak, baharı yaşamak hepimizin en büyük arzusundan biridir. Martın sonunda bahar geldi, baharınız kutlu olsun.

Sadece CHP değil, diğer partilerimiz de ortak çaba gösterdiler. Demokrasidir baharı yaşatan. 6 büyükşehir belediye başkanımız vardı, yeniden seçildiler. Ankara'ya Mansur Yavaş baharı getirdi, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a baharı getirdi, Zeydan Karalar Adana'ya baharı getirdi, Vahap Seçer Mersin'e baharı getirdi, Muhittin Böcek Antalya'ya baharı getirdi. Baharı getirmek kolay, baharı sürdürmemiz lazım. Asıl görev şimdi başlıyor.

Bir sonraki 5 yılın hazırlıklarını şimdiden yapın dedim. 10 maddelik temel ilkeler belirledik. Partizanlık yapmayacaksınız, bütün beldeyi kucaklayacaksınız dedik. Verdiğimiz her sözün arkasında olacağız. Vatandaşlar iyi ki oyumuzu CHP'ye verdik, bu kentte ayrımcılık bitti, bereket huzur geldi diyecekler. Biz ülkemizi, beldemizi, insanımızı seven bir anlayışla yola devam edeceğiz.