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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'

29.09.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki polisevine düzenlenen terör saldırısında polis memurunu şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer alması gündem yaratmış, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den açıklama gelmişti. Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'yu kastederek "Tam 2 gündür yalan söylediniz. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'

Mersin'deki terör saldırısında polis memurunu şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer alması gündem olmuştu. Söz konusu raporda imzası bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den açıklama gelmişti. Raporun 2012 yılında hazırlandığını belirten Özel, "Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Yıllar sonra bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var" diye konuşmuştu.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT SÖZLER

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Kılıçdaroğlu, iki gündür kirli propoganda yürütüldüğünü ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz.

Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!"


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Mersin Kemal Kılıçdaroğlu terör saldırısı polisevi

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