CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Asla izin vermeyeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir videolu paylaşım yaptı. "Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir" notuna da yer veren Kılıçdaroğlu, seçim ve deprem bölgesindeki konutlar konusunda açıklamalarda bulundu.

"GENÇ ANNE VE BABALARA SESLENİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Çok zor bir zaman sürecinden geçiyoruz, hepimiz acımızı farklı şekillerde yaşıyoruz. Günlerdir depremi konuşuyoruz, aklımız hep bölgede. Doğru düzgün uyayamıyoruz, boğazımızdan geçen her lokmanın vicdan azabını çekiyoruz. İçimizde çok fazla acı birikti. Ne zaman 'İşler bundan daha kötü gidemez' diye düşünsek daha da kötüye gidebileceğini her yıl bize gösterdiler.

Bugün kaybettiklerimiz için kederliyiz. Sevdiklerimiz için de çok kaygılıyız. 'Ya daha da kötüsü olursa' diye düşünüp duruyoruz. 84 milyonluk koca bir ülke ruhsal olarak o enkazın altında kaldı. Günlerdir bu yaşadığımız felaketin yükünü küçük çocuklarımızın omuzlarına yükledik. Genç anne ve babalara sesleniyorum, biliyorum çok zor. Başta yapamadık ama en azından bu saatten sonra çocuklarımızın yanında ne izlediğimize ne konuştuğumuza dikkat edelim. Ki onların taze zihinlerinde daha büyük yaralar açmayalım."

"TEK DERTLERİ SEÇİM"

"Bunlar olurken saraylılar ve karanlık propaganda başkanlığı ne yaptı? Ben söyleyeyim oturup seçim kampanyasını nasıl değiştireceğini düşündü. İnsanlar molozlar altında can çekişirken, acılardan siyasi rant devşirmenin yani yine seçim stratejisinin telaşına düştü. 100 milyon tonluk moloz yığını varken, o molozların altında insanlarımız cansız yatarken onlar konut pazarlama işine giriştiler. Çünkü tek dertleri seçim, varsa yoksa seçim"

"KİMSE SİZİ BARINMA HAKKI ÜZERİNDEN TEHDİT EDEMEZ"

"Türkiye yüzyılı sloganından yüzyılın felaketi sloganına geçişleri göz kırpma süresinde oldu. Vallahi hiç de utanmadılar. Dünyanın bu yüzyılı bizim iddiasıyla yola çıkan bu zevat, depremin 19. gününde hala vatandaşına çadır götüremedi. Kovid sırasında beş maskeyi dağıtamadı. Orman yangınında uçak kaldıramadı ve doğal olarak ekonomiyi batırdı. Türkiye'nin yüzyılı oldu mu size felaketin yüzyılı. Mesajımın herkes tarafından duyulamayacağını biliyorum. Çünkü derinden bölünmüş bir ülkede yaşıyoruz. İnsanları konut vaadi görüntüsü altında tehdit ediyorlar. 'Bak biz gidersek siz bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız diyorlar. Açıkça söylüyorum yalan söylüyorlar. Barınma hakkı üzerinden insanları tehdit ediyorlar. Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir. Kimse sizi barınma hakkı üzerinden tehdit edemez. Tabi ki konutlar yapılacak, her vatandaşımız yeni evine kavuşacak. "

Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir. pic.twitter.com/pvjY0RFmWi — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 24, 2023

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"O molozların altında binlerce aile kaldı. Erdoğan 2 beton dökecek bitecek bu mu yani. Böyle kandırabileceğini sanıyor milletimizi. Gelecek nesillerimiz için inşaa edilen Türkiye'nin bu olmasına izin mi vereceğiz. Hayır asla. Bunların kafası şunu almıyor, milletimizi barınmayla tehdit edecek kadar aciz duruma sürüklenmelerine asla izin vermeyeceğiz. Bu aziz milleti acizliğe asla mahkum edemeyecekler."

"ÜLKEMİZİ KAYGI, KEDER VE DEPRESYON SARMALINDAN HIZLA ÇIKARIP..."

"Bunun için dünyanın ta öbür ucuna gittim, dünyanın en iyi üniversitelerinde bilim insanlarıyla bunun için buluştum. Yatırımı ve teknolojiyi konuştum. Dünyanın en büyük yatırım fonlarıyla çalışma toplantıları yaptım, yüzlerce milyar dolarlık yatırım sözleri aldım. Kimse aziz milletime aciz muamelesi yapmasın diye. Türkiye ve dünyada alanında öncü yüzlerce bilim insanıyla büyük bir kurul kurduk. Ekonomide şampiyonlar ligi kadrosunu biraraya getirdim. Sizi en temel hakkınız üzerinden hiç kimse tehdit edemesin, beklentilerinizi sıfırlamasın diye yaptım. Ülkemizi bu kaygı, keder ve depresyon sarmalından hızla çıkarıp yepyeni bir yüzyıla yelken açacağız.

"Bu şantajlarına bu onurlu millet asla pabuç bırakmayacak. Dünyanın en iyi ekibi çalışıyor. Benim dedikodulara magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor, birlikte yapacağımız çok işimiz var. Barınmadan çok daha fazlasını hak ediyorsunuz ve hak ettiklerinizi alacaksınız"

