CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Esen rüzgara göre değil, kanuna göre karar veren bir YSK istiyoruz. İtiraz edildi, bütün geçersiz oylar sayıldı değişmedi. Büyükçekmece'de evlere baskın yaptılar, sahte tutanaklar tuttular. 22 ilçede sondajla sayım yapıldı sonuç değişmedi. 41 bin kısıtlı seçmen var dediler, 766 kişi çıktı. Baktılar bu iş olmuyor, sandık kurullarının oluşumunda hata var dediler. Kim yaptı hakimler yaptılar, ne zaman yaptılar Cumhurbaşkanlığı'nda yaptılar, daha önceki seçimlerde yapıldı. İtiraz var mı, yok. Bunu gerekçe göstererek verilen mazbatayı iptal ettiler.

Kumpası YSK'daki sözde bazı hakimlerle birlikte yaptılar. Onların yüzünü bugün size göstereceğim. Demokrasi adına utanırlar mı bilmiyorum.

Tek konumuz seçimler. İl il gezip dünyanın iftirasını attılar. Vatandaş tercihini kullandı. Gitti sandığa oyunu verdi. Demokrasiden yana oyunu verdi. Adaletten yana oyunu verdi. Belediye başkanımızdan yana oyunu verdi. Onun daha iyi yöneteceğinden emin olduğu için oyunu verdi. Tahmin ettiğimiz her yerde seçimi kazandık.İstanbul'a gelince kumpas kurmaya başladılar.

Hakim dediğin adam, verdiği kararın arkasında duran adamdır. Esen rüzgara göre yön değiştiren adam değildir. Vicdanına göre karar veren adamdır. Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasal baskılara boyun eğen adam değildir. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalmaz. Milletin iradesine kumpas kurdular.

'7 ÇETE MENSUBU...'

Bursa Mustafakemalpaşa'da itirazı reddediyorlar. Oybirliğiyle bu itirazı reddediyor. Erzurum Pasinler'i reddediyor. İtirazların gerekçesi ne? Aziz Nesin olsaydı birkaç kitap daha çıkarırdı... Oturuyorlar iptal kararı veriyorlar. 7 çete mensubu sözde hakim iptal kararı veriyor.

'SEÇİME GİRECEĞİZ'

23 Haziran'da bütün İstanbullular bir tarihi yeniden yazacaklar. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra CHP'nin adayı değildir. İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Vicdanımız da ahlakımız da bunu söylüyor. Milletin vicdanı her şeyin üzerindedir. Bütün bu adaletsizliklerin üzerindedir. Seçime gideceğiz.

Bakın Ekrem İmamoğlu bu kısa süre içinde su ücretlerinde yüzde 40 indirim yaptı. İBB talebasına T.C.’yi ekledi. Bu da Bahçeli’ye kapak olsun diyorum!