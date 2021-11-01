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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zam eleştirisi: Ey gözleri Biden'a gülen şahsım...

01.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamlarla ilgili Twitter hesabından eleştiride bulundu. Kılıçdaroğlu, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zam eleştirisi: Ey gözleri Biden'a gülen şahsım...

CHP lideri Kılıçdaorğlu, son zamlarla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğal gaza yüzde 48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! Ey gözleri Biden'a gülen şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?" dedi.

DHA

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Kemal Kılıçdaroğlu
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