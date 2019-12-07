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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 02:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz hayatını kaybetti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz’ün cenazesi yarın Batıkent Cemevi'nde törenin ardından Karşıyaka'da toprağa verilecek.

Törene Kılıçdaroğlu da katılacak.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu acı günü Hasan Ali Gündüz

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