CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı hayatını kaybetti

CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun day\u0131s\u0131 Hasan Ali G\u00fcnd\u00fcz\u2019\u00fcn cenazesi yar\u0131n Bat\u0131kent Cemevi'nde t\u00f6renin ard\u0131ndan Kar\u015f\u0131yaka'da topra\u011fa verilecek.\nT\u00f6rene K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu da kat\u0131lacak. Watch GT 2 ile sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ya\u015fama 'ad\u0131m at\u0131n'CHP'den skandal yay\u0131na sert tepki!TBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop: "Par\u00e7alanmam\u0131z\u0131 bekleyenler ebediyete kadar bekleyecekler"